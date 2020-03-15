ГИБДД просит водителей отказаться от поездок из-за сильного снегопада

Свердловская госавтоинспекция выпустила предупреждение для уральских водителей – к вечеру на дорогах станет очень скользко, поскольку температура воздуха будет ниже ноля, а дающий сейчас снег застынет и превратится в гололед. В ГИБДД региона ожидают всплеска числа дорожно-транспортных происшествий и затруднения движения.

«Госавтоинспекция Свердловской области рекомендует водителям, особенно не имеющим достаточного опыта управления транспортными средствами, отказаться от поездок на личных автомобилях, автомобильные поездки в другие города и регионы по возможности перенести на более благоприятное время. При невозможности отменить поездку водителям необходимо соблюдать дистанцию, двигаться с пониженной скоростью, быть предельно внимательными за рулем, чтобы суметь вовремя среагировать на изменившуюся дорожную ситуацию», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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