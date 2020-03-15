В «лобовом» ДТП на заснеженной трассе погибли три человека (ФОТО)

Сегодня утром на трассе Екатеринбург-Пермь произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Инцидент произошло около девяти часов утра, передает корреспондент «Нового Дня». Машина Kia Rio вылетела на встречную полосу – водитель, совершавший обгон, не учел дорожные и метеоусловия и не справился с управлением. По «встречке» в этот момент двигался грузовик Isuzu, с которым столкнулась легковушка, грузовик от удара отбросило на Lada Largus, а Kia – на автобус «Нефаз», а после на ограждение.

«В результате происшествия водитель и два пассажира Kia Rio скончались на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи. В Lada Largus пострадал пассажир 13 лет, медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, открытый перелом обеих костей голени. В автобусе никто не пострадал», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе ГИБДД России по Свердловской области.

Фото предоставлены пресс-службой ГИБДД по Свердловской области

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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