«Уральские авиалинии» отменили до конца марта все рейсы в Узбекистан

Узбекистан временно закрыл авиасообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Накануне стало известно, что в республике появился первый заразившийся новой инфекцией.

В связи с этим авиакомпания «Уральские авиалинии» с сегодняшнего дня и до конца марта отменила несколько рейсов. Прекращаются перелеты по следующим маршрутам:

U6-2773/2774, U6- 2611/2612 Домодедово – Наманган – Домодедово (с 16.03 по 31.03),

U6-2129/2130 Домодедово – Навои – Домодедово (с 17.03 по 31.03),

U6-2997/2998 Домодедово – Нукус – Домодедово (с 17.03 по 31.03),

U6-2697/2698 Домодедово – Ургенч – Домодедово (с 17.03 по 31.03),

U6-2419/2420, U6-2141/2142 Домодедово – Фергана – Домодедово (с 17.03 по 31.03),

U6-2695/2695 Домодедово – Карши – Домодедово (с 16.03 по 31.03),

U6-2457/2458 Жуковский – Карши – Жуковский (с 17.03 по 31.03),

U6-2461/2462 Жуковский – Ташкент – Жуковский (с 16.03 по 31.03),

U6-2131/2132 Жуковский – Самарканд – Жуковский (с 16.03 по 31.03),

U6-2961/2962 Екатеринбург – Ташкент – Екатеринбург (с 17.03 по 31.03),

U6-2963/2964 Екатеринбург – Наманган – Екатеринбург (с 17.03 по 31.03),

U6-2509/2510 Санкт-Петербург – Наманган – Санкт-Петербург (с 16.03 по 31.03),

U6-2473/2474 Санкт-Петербург – Ургенч – Санкт-Петербург (с 17.03 по 31.03),

U6-2959/2960 Краснодар – Ташкент – Краснодар (с 17.03 по 31.03).

В авиакомпании напомнили, что пассажиры отмененных рейсов могут вернуть деньги за билеты без штрафов. Для этого нужно обратиться по месту покупки билета.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 16.03.20

В школах ввели утренние медосмотры – учеников и учителей с симптомами ОРВИ не пустят на уроки. / Вузам и техникумам разрешили переходить на дистанционное обучение. / Свердловское УФАС узнало о подорожавших масках, но не может проверить их наличие. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»