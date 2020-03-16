В Екатеринбурге эвакуировали школу из-за сообщения о бомбе

В Екатеринбурге эвакуирована школа № 28 из-за анонимного звонка о минировании. Сообщение поступило на телефон Единой диспетчерской службы, после чего была сразу оповещена администрация учебного заведения.

Как сообщает городской департамент образования, из здания вывели 385 детей. Школьников разместили в соседнем детском саду № 555. Сейчас правоохранительные органы проверяют школьное здание.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 16.03.20

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