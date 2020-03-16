Ученики школы № 28 вернулись к урокам – угрозы минирования нет

Правоохранители обследовали здание школы № 28, из которой эвакуировали детей из-за сообщения о бомбе. Никаких подозрительных предметов не обнаружено. Ученики уже вернулись в школу, уроки будут продолжены, сообщили «Новому Дню» в департаменте образования Екатеринбурга.

Напомним, анонимный звонок о минировании школы поступил на телефон Единой диспетчерской службы в 11:15. После этого из учебного заведения вывели всех детей – 385 человек. Во время проверки школьники находились в соседнем детском саду.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 16.03.20

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