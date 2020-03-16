Второй клуб КХЛ снялся с плей-офф

Уже второй клуб Континентальной хоккейной лиги отказался от участия в розыгрыше Кубка Гагарина из-за коронавируса. Как сообщили в пресс-службе команды из Астаны, решение вынужденное. «В связи с указом президента Республики Казахстан Токаева К.К. о введении с 15 марта по 15 апреля 2020 года на территории страны чрезвычайного положения и запрета на проведение спортивных мероприятий, «Барыс» не сможет провести серию матчей плей-офф КХЛ на территории Казахстана», – уточнили в клубе. Там рассказали, что указ главы республики ограничивает въезд и выезд из страны всем видам транспорта, что делает невозможным участие команды и в выездных матчах.

Напомним, ранее от участия в плей-офф КХЛ отказался финский клуб «Йокерит». О решении было объявлено в субботу, 14 марта. «Мы провели подробные обсуждения с нашими врачами и игроками и пришли к такому выводу. Это было трудное, но необходимое решение», – сказали в пресс-службе клуба. Добавим, что спортивные эксперты предлагают приостановить плей-офф КХЛ на время, пока не стабилизируется ситуация с коронавирусом в мире. По такому пути пошли в Национальной хоккейной лиге.

Астана, Елена Сычева

Астана. Другие новости 16.03.20

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