На Юго-Западе за три минуты сгорел автомобиль, припаркованный во дворе (ФОТО)

Во дворе одного из домов по улице Посадская сегодня днем загорелся автомобиль. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального управления МЧС, вызов поступил в 14.07. Пожарные справились с огнем за три минуты. Площадь пожара составила 3 квадратных метра, то есть фактически машина сгорела полностью. Сейчас специалисты устанавливает причину пожара.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 16.03.20

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