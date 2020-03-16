В Нижнем Тагиле из-за коронавируса отменили «Золотую кочерыжку» и фестиваль постной кухни

В Нижнем Тагиле во всех образовательных, спортивных, культурных учреждениях с 16 марта 2020 года и до особого распоряжения будет запрещено проведение массовых мероприятий с участием детей и подростков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации города, на неопределенный срок переносятся конкурс театральных капустников «Золотая кочерыжка», всероссийский конкурс «Золотой петушок», «Театралиада-2020», 70-я городская выставка технического и декоративно-прикладного творчества детей и учащейся молодежи, II фестиваль постной кухни и другие массовые публичные мероприятия.

Кроме того, в мэрии установили правила закрытия на карантин учебных заведений: классы и группы в детских садах закрываются, если болеют 20% и более детей, школы и детские сады – при 25% и более отсутствующих. Пока школы, детские сады, учреждения культуры и спорта в Нижнем Тагиле функционируют в штатном режиме.

Нижний Тагил, Евгения Вирачева

Нижний Тагил. Другие новости 16.03.20

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