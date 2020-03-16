Оперный театр отложил визиты зарубежных артистов «до улучшения ситуации»

Екатеринбургский театр оперы и балета продолжает работать в штатном режиме и дает спектакли каждый вечер, но визиты иностранных гастролеров пришлось перенести. Как сообщила на своей странице в соцсети пресс-секретарь театра Екатерина Ружьева, в марте к нам не прилетят известный тенор Паоло Лардиццоне и выдающийся дирижер Оливер Дохнаньи.

Переносится визит театрального коуча, педагога по вокалу Массимиллиано Булло. 21 марта партию Калафа в «Турандот» исполнит Ильгам Валиев. 25 марта вместо «Трёх сестёр» покажут «Богему», дирижёр Алексей Богорад. 26 марта «Летучий голландец» пройдёт под управлением Константина Чудовского.

«Мы желаем зрителям не терять оптимизма, избегать упаднических настроений и призываем к проявлению общечеловеческой солидарности. Если вы чувствуете недомогание – пожалуйста, останьтесь дома», – просит администрация театра.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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