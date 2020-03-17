В Екатеринбурге в час пик встали трамваи (ФОТО)

Сегодня около 08:00 утра на проспекте Космонавтов, на остановке «Калининская» встало движение трамваев.

Как рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Наталья, она ехала на трамвае № 25. На «Калининской» вагоновожатая объявила, что движение закрыто. На остановке скопился народ. Впереди на линии стояли трамваи маршрутов № 7 и 8. По свидетельству очевидцев, из вагона трамвая № 7 шел дым.

В приемной ЕМУП «Гортранс» посоветовали обратиться в службу движения предприятия, но там пока никто не отвечает. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», движение по проспекту Космонавтов затруднено.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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