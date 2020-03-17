Екатеринбург засыпало снегом, город стоит в пробках (ФОТО)

В ночь с 16 на 17 марта Екатеринбург засыпало снегом, что традиционно осложнило дорожную ситуацию.

В Уралгидрометцентре между тем сообщают, что снег может идти и сегодня днем, и завтра, и послезавтра. Кроме того, возможны порывы ветра до 15 м/с.

Сейчас в Екатеринбурге зафиксированы 7-балльные пробки, практически во всех районах города случились ДТП – на Уралмаше утром встали трамваи, на многих улицах, например, Ленина, 8 Марта, Зоологической, в районе Объездной – столкнулись автомобили.

В городском ГИБДД «Новому Дню» сообщили, что пока статистика по всем ДТП есть только за прошлые сутки – она не отличается от прошлогодних показателей, 16 марта в городе случилось 40 дорожных аварий. Итоги первой половины 17 марта подведут позже.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.03.20

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