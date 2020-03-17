Более 50 ДТП случилось сегодня утром в заснеженном Екатеринбурге

В первой половине дня в Екатеринбурге случилось более 50 ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городского УГИБДД, к счастью, пострадало только «железо», люди – нет.

Напомним, с прошлого вечера в городе то идет, то прекращается снег. Утром Екатеринбург стоял в серьезных пробках.

В администрации города заявили, что ночью для борьбы с последствиями снегопада на дороги Свердловской области вышли 338 единиц снегоуборочной техники.

Снегопад начался в 15 часов местного времени в понедельник на западе области, а затем переместился в центральную и восточную части региона. По прогнозам, на западе и востоке области снегопад продолжится до позднего вечера. Ожидается, что средняя высота снежного покрова достигнет четырех сантиметров.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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