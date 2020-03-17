ОАО «Святогор» вернул жителям Ивделя чистую воду

Накануне нового паводкового сезона специалисты ОАО «Святогор» рассказали, почему в 2017 году качество воды в реке Ивдель ухудшилось, и какие меры были приняты промышленниками, чтобы исправить ситуацию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе комбината, Северный медно-цинковый рудник начал работать для нужд «Святогора» в 2000-х годах. В глухой тайге была обустроена транспортная, производственная инфраструктура, очистные сооружения. Чтобы сохранить хрупкое экологическое равновесие, очистные продолжили работать и после того, как в 2014 году завершилась добыча руды на Тарньерском, в 2016 – на Шемурском месторождениях.

Удержать ситуацию в норме не удалось весной 2017 года. На отвалах отработанной породы скопился огромный снежный массив, нормативы по зимним осадкам сильно превысили норму. Резкое потепление и паводок привели к тому, что обводные каналы для подотвальных вод переполнились. Неочищенная вода попала в реку Ивдель, вода изменила цвет, снизилось количество рыбы. Растерянные жители Ивделя требовали от местных властей решения проблемы, ситуацией воспользовались недобросовестные общественники и политики.

Тем не менее, в рекордные сроки был налажен диалог горняков с конструктивными общественниками, городскими и областными властями, надзорными органами.

Спикер думы Татьяна Кузьмина отмечает, что это стало возможно благодаря конструктивной позиции горняков, их открытости к совместной работе. «В 2017 году были организованы выездные мероприятия с общественниками, депутатами, представителями комбината, которые продемонстрировали работающие очистные сооружения и представили комплекс мер, благодаря которым в дальнейшем можно избежать негативного воздействия производства на окружающую среду», – сказала она.

Муниципальный водозабор Ивделя, построенный в 1970-е годы, давно не соответствовал требованиям, система очистки воды отсутствовала – только обеззараживание хлором. Реконструкция была городу не по карману – по самым осторожным подсчетам, требовалось 15 млн рублей. У города их не было. Тогда комбинат решил помочь: закупил самое современное оборудование, обеспечивающее полную очистку воды, отремонтировал само здание. В общей сложности это потребовало порядка 44 млн рублей, причем бюджет города в проекте не был задействован. В 2018 году новая водоочистная установка была запущена в эксплуатацию. Сейчас жителям Ивделя поступает вода, соответствующая всем санитарным требованиям. Планируется строительство нового блока очистных сооружений, который увеличит производительность в 2,5 раз.

Чтобы предотвратить возможное повторение утечки подотвальных вод, «Святогор» проводит целый комплекс мер. В частности, на скальные отвалы отработанного Шемурского карьера крепятся защитные сетки.

В 2017 году жители Ивделя боялись, что в реке больше не будет рыбы. Но последние наблюдения показывают, что рыба не ушла – чебак, таймень, редкий хариус. Даже коренные местные жители – манси – верят, что теперь экологическая ситуация близка к нормализации.

Ивдель, Елена Владимирова

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