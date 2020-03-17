В Свердловской области станет в три раза больше камер на дорогах (ФОТО)

В Свердловской области слишком мало камер фотовидеофиксации нарушений, считают в ГИБДД. В ближайшие четыре года их станет существенно больше, половину от запланированного числа камер установят в Екатеринбурге.

«Если посмотреть на другие крупные города – Челябинск, Тюмень, Казань, то мы, Екатеринбург, очень сильно отстаем. У нас сейчас всего 65 комплексов фиксации нарушений», – рассказал сегодня начальник центра автоматической фиксации правонарушений УГИБДД по Свердловской области Дмитрий Кузнецов. По его словам, разработана и согласована с администрацией города и с правительством области концепция развития системы автоматической фиксации нарушений, 12 марта документ подписал минтранспорта Василий Старков.

До 2024 года в Свердловской области появится 326 стационарных камер (сейчас их 158), из них в Екатеринбурге – 141 камера. В этом году по области поставят 127 комплектов, из них 50 – в столице региона. Эти камеры, в зависимости от участка дороги, фиксируют превышение скорости, выезд на встречку, проезд на красный, выезд за стоп-линию, заезд на тротуар, нарушение правил остановки и т.д.

Как отметил Кузнецов, установка камер позволяет снизить число ДТП. К примеру, на 18 км Серовского тракта часто гонщики влетают в бордюры или в машины, которые едут впереди них с разрешенной скоростью. После установки камер аварийность снизилась всего на 0,7 %, но в ГИБДД отмечают – для такого аварийно опасного участка это неплохо. На Режевском тракте стало аварий меньше на 15 %. А на трассе Екатеринбург – Тюмень (обход Белоярского) после установки камер ДТП с пострадавшими вообще не случались.

Аналогично и в городах. Перекресток Токарей – Крауля числился в списке мест концентрации ДТП, в 2018 году здесь произошло 23 аварии, погибли двое, в 2019 году аварий было чуть больше, погиб один человек. Установили камеры, и в 2020 году на перекрестке произошло шесть ДТП без жертв (за три месяца). На Бебеля – Таватуйской после установки камер аварийность снизилась с 30 ДТП с пострадавшими в год до шести аварий «по железу» (с начала этого года).

Кузнецов рассказал, что камеры фиксации нарушений появятся на всех въездах в Екатеринбург – с Московского, Челябинского, Тюменского, Режевского и Серовского трактов. И их будут сопровождать таблички с сообщениями, что в городе ведется видеофиксация нарушений.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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