В ГИБДД рассказали, где камеры будут ловить выезжающих за стоп-линию (ФОТО, СПИСОК)

В Екатеринбурге в ближайшие четыре года установят 141 камеру фотовидеофиксации нарушений. Если на трассах водителей ловят в первую очередь на превышении скорости, то в мегаполисе часто возникают ситуации, когда водители выезжают на перекресток, если за ним затор.

Такие камеры в Екатеринбурге уже стоят на Токарей – Крауля, Щербакова – Лыжников, Фурманова – Белинского и некоторых других. В этом году установят камеры еще на ряде перекрестков, где часто случаются пробки. Как отметил начальник центра автоматической фиксации правонарушений УГИБДД по Свердловской области Дмитрий Кузнецов, такие камеры отлично дисциплинируют водителей, там, где они есть, автолюбители предпочитают немного подождать, а не ехать в затор, блокируя перекресток.

Сотрудник ГИБДД рассказал «Новому Дню», где поставят камеры, фиксирующие выезд за стоп-линию в этом году:

Щербакова – Самолетная, Амундсена – Предельная, Светлореченская – Объездная, Московский тракт 9 км (в районе поворота на «Мегу»), Серафимы Дерябиной – Шаумяна, Бакинских Комиссаров – Кировградская, Космонавтов – Фронтовых Бригад, Восточная – Куйбышева, Восточная – Декабристов – Сибирский тракт, Машинная – Луганская, Машинная – Щорса, 8 Марта – Щорса, 8 Марта – Фурманова, Московская – Куйбышева – Гурзуфская, Московская – Ленина, Челюскинцев – Свердлова, Восточная – Первомайская, Белинского – Щорса, Кировградская – 40 лет Октября, Объездная – Чусовской тракт, Ленина – Генеральская, Космонавтов – Шефская, Малышева, 126 (предприятие «Вектор»), 8 Марта – Циолковского, Малышева – Мамина-Сибиряка, Репина – Татищева.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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