ЕВРАЗ построит новый завод по производству ж/д колес: цена вопроса 16 миллиардов

Компания ЕВРАЗ собирается построить новое производство железнодорожных колес на территории Среднего Урала. Инвестиции в проект планируются на уровне 16 миллиардов рублей.

Как рассказали на предприятии, в качестве площадки для размещения нового предприятия выбрали свердловскую особую экономическую зону «Титановая долина». Строительство и управление колесным производством будет осуществлять ООО «Аллегро» – совместное предприятие ЕВРАЗа и ООО «Рейл Сервис», холдинговой компании, владеющей вагоноремонтными активами.

Мощность нового цеха составит 200 тысяч железнодорожных колес в год, с возможностью увеличения до 300 тысяч. Старт производства намечен на 2022 год.

«Мы считаем рынок железнодорожных колес перспективным. Создание нового колесного производства позволит нам увеличить объемы выпуска продукции, востребованной потребителями», – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

«Правительство Свердловской области создает необходимые условия для стимулирования инвестиционной активности в регионе. Это одна из важнейших задач, поставленных перед нами губернатором Евгением Куйвашевым. Поэтому закономерной станет и наша поддержка при организации нового производства на площадке особой экономической зоны «Титановая долина» в Верхней Салде. Для региона особое значение имеют планы по созданию здесь 425 новых рабочих мест», – в свою очередь подчеркнул первый первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Верхняя Салда, Святослав Булгарин

Верхняя Салда. Другие новости 17.03.20

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