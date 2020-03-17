«По часовой стрелке или против?» – врачи учат отмывать руки от коронавируса (ВИДЕО)

ВОЗ дала рекомендации по профилактическим мерам для защиты от Covid-19 . Среди прочих оказался стандартный пункт, касающийся личной гигиены – мыть руки. Сегодня «Новый День» снял подробный гайд от заместителя врача областной наркологической больницы Ильи Фоминых, который показал, как правильно мыть пальцы и кисти. Подробности – в нашем видео.

Как правильно мыть руки

Для мытья рук достаточно обычного куска мыла или мыльного раствора, подойдут и антисептические спиртосодержащие средства. По рекомендациям врачей, руки надо мыть до, во время и после приготовления пищи, до употребления еды и после. При чихании или кашле необходимо реже здороваться за руку, а также целоваться с партнером. Кроме того, следует избегать контакта с людьми, у которых наблюдаются признаки ОРВИ. Но даже эти меры не гарантируют полной защищенности от коронавируса, отмечают специалисты.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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