Больница, в которой лежит больная с коронавирусом, просит воздержаться от посещения больных в стационаре

ГКБ № 40, где находится первая в Свердловской области пациентка с подтвержденным диагнозом «коронавирус», ввела дополнительные меры профилактики.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе больницы, плановые посещения узких специалистов лучше перенести на некоторое время. Тех горожан, у которых в стационаре лежат родные, просят временно воздержаться от их посещения. Но для родственников тех больных, кому нужен уход, пропуски выписываются по-прежнему.

Также больница по-прежнему продолжит принимать новых и лечить уже поступивших больных. Напомним, сегодня губернатор Евгений Куйвашев официально заявил о первом случае коронавируса в Свердловской области, подтвержденном лабораторно. Заболела девушка, вернувшаяся из Италии.

При этом в министерстве здравоохранения Свердловской области и пресс-службе Роспотребнадзора по региону информацию подтвердили значительно позже. Редакция РИА «Новый День» сформулировала пять вопросов, ответы на которые важно получить, чтобы информировать население:

1) Когда была госпитализирована девушка? Когда она вернулась из Италии?

2) Какими рейсами она летела из Италии в Екатеринбург?

3) Со сколькими людьми она контактировала до госпитализации?

4) Какие у нее симптомы и какой степени тяжести ее состояние?

5) Куда обращаться тем, что, возможно, контактировал с ней и хочет провериться?

Ответы на большую часть из этих вопросов до сих пор не получены. В Минздраве Свердловской области уточнили, что состояние девушки удовлетворительное, а также рассказали, что все, с кем она контактировала, находятся под меднаблюдением.

При этом сколько времени прошло с момента возвращения заболевшей на Урал до госпитализации, равно как и то, какими рейсами летела девушка, не указывается – в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что рабочий день сотрудников свердловского управления ведомства закончен, и посоветовали написать официальный запрос.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 17.03.20

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