«Мегафон» в три раза увеличил количество бесплатных минут в роуминге для тех, кто застрял в Европе

«Мегафон» временно увеличивает количество бесплатных минут, доступных абонентам с подключенной услугой роуминга. Оператор заметил возросшую потребность в звонках среди тех россиян, которые находятся сейчас в Европе. В том числе туристы звонят на горячие линии авиакомпаний и различных ведомств, чтобы узнать, как им вернуться домой.

«В связи с сокращением воздушного сообщения между Россией и европейскими странами потребность в звонках для тех, кто сейчас находится в Европе, существенно возросла, – сообщили в пресс-службе «Мегафона». – В такой ситуации особенно важно быть на связи со своими близкими и иметь возможность совершать звонки для решения вопроса о возвращении домой, в том числе обращаться на горячие линии официальных служб и в контактные центры авиакомпаний и туроператоров».

«Мегафон» увеличил объем голосовых вызовов с 60 до 180 минут в день – в рамках пакета «Роуминг, гудбай!». Кроме того, абонентам доступен 1Гб интернета. Новые условия будут действовать до 31 марта 2020 года.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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