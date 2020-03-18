В кассах рассказали, как вернуть деньги за билеты на отмененные спектакли и концерты

В Екатеринбурге и Свердловской области запрещены массовые мероприятия с числом участников больше 50 человек. Особые меры введены указом губернатора и продлятся до 12 апреля. Таким образом, в регионе отменяются десятки концертов, спектаклей, спортивных турниров и так далее.

Сервис продажи билетов «Кассир.ру» рассказал, что будет возвращать 100% от стоимости билета на отмененные мероприятия. «Заявитель должен представить пакет следующих документов: заявление на возврат, билеты, кассовый чек и копию первой страницы паспорта. Документы можно направить в виде скан-копий на электронную почту o.tokan@kassir.ru или принести в центральный офис», – отметили там. Заявление на возврат можно скачать здесь.

Тем, кто покупал билеты не онлайн, а в кассах сервиса, придется также дойти до центрального офиса, который расположен на улице Розы Люксембург, 22, офис 601. При этом режим работы предприятие не меняет – вернуть деньги за билеты можно только с 10:00 до 18:00 по будням, в выходные офис не работает. «Все возвраты согласовываются с организаторами мероприятий, поэтому срок для рассмотрения заявлений до 10 календарных дней», – предупредили в «Кассире».

Екатеринбург, Елена Сычева

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