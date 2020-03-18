Коронавирус может жить в воздухе несколько часов

Новый коронавирус может существовать в течение нескольких часов вне человеческого тела, на различных поверхностях или даже в воздухе. Об этом пишет «Медицинский журнал Новой Англии» (NEJM), опубликовавший результаты исследования, которое было профинансировано правительством США.

По мнению авторов исследования, вирус, ответственный за эпидемию Covid-19, имеет уровень жизнеспособности на открытом воздухе, сравнимый с уровнем коронавируса, вызывающего ОРВИ (тяжелый острый респираторный синдром). Это означает, что масштабы пандемии Covid-19 связаны с тем, что ее гораздо легче передать от бессимптомного («здорового») носителя другому.

Эксперименты показывают, что новый коронавирус можно обнаружить в течение двух-трех дней на пластиковых или нержавеющих поверхностях и до 24 часов на картоне. Четко установлено также, что вирус передается в основном микрокаплями, которые выбрасывают пациенты при кашле или чихании.

Источник: «LeFigaro».

Екатеринбург, Елена Васильева

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