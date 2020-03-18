В Екатеринбурге продолжают продавать билеты на концерты вопреки губернаторскому указу

Билетные агентства в Екатеринбурге продолжают продавать билеты на концерты звезд, несмотря на действие указа губернатора о введении особых мер в связи с ситуацией по коронавирусу. Напомним, с 18 марта по 12 апреля в Свердловской области запрещены массовые мероприятия с участием более 50 человек. В Екатеринбурге на карантин уже закрылись Оперный театр и ТЮЗ. Сегодня об этом заявил киноконцертный театр «Космос». «В связи с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции концерты и развлекательные мероприятия перенесены. По вопросам возврата билетов просим обращаться в головные офисы продаж билетных операторов. На период ограничений кинопоказ отменен во всех залах», – сообщается на сайте театра.

Между тем, билеты на ближайший концерт группы «Кипелов» с симфоническим оркестром, который запланирован на 22 марта в «Космосе», все еще находятся в продаже. Более того, екатеринбуржцы столкнулись с тем, что не могут сдать тикеты обратно. Как рассказала «Новому Дню» горожанка Елена, оператор «Кассы.ру» отказывается возвращать стоимость билета, так как официально концерт не отменен, а 10-дневный срок возврата билетов без штрафов уже вышел. Накануне вечером Министерство культуры России приняло решение закрыть все подведомственные театры, музеи и библиотеки в связи с угрозой распространения коронавируса при проведении массовых мероприятий. Но речь в постановлении шла только о федеральных учреждениях.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 18.03.20

Что скупают уральцы в ожидании карантина (ВИДЕО). / СМИ запретили работать на турнире претендентов ФИДЕ. / Элла Памфилова: всенародное голосование может быть перенесено из-за коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»