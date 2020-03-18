Многодетную семью лишили права на землю, так как за годы ожидания умер один из детей

Благодаря вмешательству прокуратуры и суда удалось восстановить права многодетной семьи из Верхней Пышмы, которая еще в 2013 году встала в очередь на получение земельного участка под ИЖС.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, в 2013 году семья с тремя детьми обратилась в администрацию города с просьбой предоставить ей землю под строительство дома. Но в течение шести лет земельный участок семье так и не был предоставлен.

В 2019 году семья решила воспользоваться своим правом взять вместо земли денежную компенсацию, но в администрации им сообщили, что их вычеркнули из очереди, так как один из их детей в 2017 году умер. Родители пожаловались в прокуратуру.

Прокурор Верхней Пышмы обратился в суд с иском к мэрии о признании незаконным решения о снятии с учета многодетной семьи, а также о возложении на местные власти обязанности выплатить ей вместо предоставления земельного участка компенсации в 200 тыс. рублей. Верхнепышминский городской суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

Верхняя Пышма, Евгения Вирачева

Верхняя Пышма. Другие новости 18.03.20

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