«Мегафон» открыл бизнесменам доступ к проведению бесплатных онлайн-конференций и вебинаров

«Мегафон» на месяц открыл бесплатный доступ к решениям для проведения онлайн-конференций и вебинаров для компаний малого и среднего бизнеса. Это позволит им оставаться на связи с сотрудниками в условии карантина и вынужденного перехода на удаленную работу.

Услуги платформы для онлайн-видеоконференций будут доступны сразу же после подключения. Пользоваться сервисами можно с любого устройства без регистрации, устанавливать дополнительное программное обеспечение не требуется. Система позволяет подключать к видеоконференции до 25 человек одновременно, показывать на экране видео и сохранять видеозаписи в формате HD для последующего просмотра и скачивания.

Ресурс для проведения вебинаров позволяет создавать видеопрезентации, онлайн-лекции и семинары в HD‑качестве для аудитории до 100 человек. Все они смогут подключаться через веб‑браузер с любого компьютера. Приглашение к участию может быть направлено по sms. Возможности данной платформы рассчитаны на обмен файлами между участниками, проведение опросов и голосований.

«Мы понимаем, что текущая ситуация не является стандартной для бизнеса, – говорит директор по развитию корпоративного бизнеса «Мегафон» Наталья Талдыкина. – Небольшим компаниям, у которых не было необходимости внедрять технологии для удаленной работы, сейчас сложнее адаптироваться, поэтому мы решили поддержать бизнес и открываем бесплатный доступ к продуктам, которые сейчас наиболее востребованы. Их использование позволит оперативно перестроить привычные бизнес-процессы и выстроить коммуникацию с сотрудниками и партнерами в новых условиях».

Чтобы подключить решение, действующим клиентам «Мегафона» нужно обратиться к своему менеджеру, новым – оставить заявку на сайте. Наибольшей популярностью сейчас пользуется облачное решение Virtual Desktop Infrastructure (VDI), позволяющее получить удаленный доступ к рабочему месту сотрудника и информационным системам компании. Главным плюсом VDI является скорость разворачивания виртуальных рабочих мест. Весь процесс подготовки облачной инфраструктуры занимает у специалистов оператора не более трех дней, а организация безопасного доступа к рабочим местам займет всего несколько минут.

Кроме того, сейчас многим компаниям, в том числе госучреждениям, важно оперативно создать собственную «горячую линию» для выстраивания коммуникации с клиентами. «Мегафон» предлагает услугу «Звездный номер» – короткий номер со звездочкой, который действителен для звонка из любого региона России. Такой номер легко запомнить, при этом звонок можно совершить с телефона любого мобильного оператора. Получить информацию об остальных сервисах для бизнеса можно на портале B2B.megafon.ru.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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