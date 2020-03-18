АО «Уралэлектромедь» достигло рекордного результата по выпуску катодной меди

АО «Уралэлектромедь» (входит в металлургический комплекс УГМК) по итогам производственной деятельности за 2019 год выпустило 413 346 тонн катодной меди, что составило 103,2% к уровню 2018 года. Такого результата предприятие достигло впервые за годы своей работы.

Как сообщил «Новому Дню» главный инженер АО «Уралэлектромедь» Алексей Королёв, высокий производственный показатель обусловлен стабильной поставкой сырья, слаженной работой трудового коллектива, а также использованием современного высокопроизводительного оборудования, установленного в новом цехе электролиза меди, который спроектирован с учетом последних технологических решений в области электрорафинирования меди, а производственные процессы максимально механизированы и автоматизированы.

В настоящее время предприятие продолжает реконструкцию медерафинировочных мощностей – строительство третьей очереди цеха электролиза меди, которая также будет работать по безосновной технологии. На новом объекте разместится одна циркуляционная система, состоящая из 224 электролизных ванн с сопутствующим технологическим оборудованием. Проектом также предусматривается установка двух автоматизированных линий – машины подготовки анодов и машины промывки анодного скрапа.

Кроме того, в 2019 году предприятие перевыполнило планы по выпуску медного купороса – 105% к уровню 2018 года, селена – 104,4%, теллура – 109,2%.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

Верхняя Пышма. Другие новости 18.03.20

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