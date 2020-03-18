В школах началось массовое анкетирование детей для профилактики коронавируса

В школах Свердловской области проводится анкетирование учеников, чтобы выявить тех, кто был за границей в период с 1 февраля по 13 марта. Массовый опрос власти планируют провести за два дня. Как сообщил на брифинге вице-губернатор Павел Креков, анкетирование нужно, так как не всегда информацию о прибывших можно получить от транспортных компаний. Многие семьи с детьми возвращались домой на автомобиле.

Анкеты поступили в школы Екатеринбурга уже сегодня, передает корреспондент РИА «Новый День». Родители должны сообщить о зарубежных поездках детей, а также их близких, родственников, друзей и людей из ближнего круга общения. В бланке необходимо указать, в какую страну был выезд, сколько времени ребенок и его окружение провели за рубежом, контактные данные.

Анкета для школьников

Напомним, в Екатеринбурге пока официально зарегистрирован 1 случай заражения коронавирусом. Заболевшая девушка, вернулась из Италии, сейчас она находится в 40-й больнице. Сегодня появилась информация о еще пяти заболевших Covid-19, но государственные ведомства пока не дали подтверждения. С 18 марта в Свердловской области введены особые меры для противодействия распространения коронавируса. Отменены все массовые мероприятия численностью более 50 человек. Предусмотрена дополнительная дезинфекция публичных мест и общественного транспорта. Часть школ закрываются на карантин, посещение детьми садиков и других учебных заведений оставлено на усмотрение родителей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 18.03.20

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