Детские сады не закроют – только если там найдут коронавирус

Свердловские власти не планируют закрывать детские сады из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил сегодня в ходе брифинга вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

«Если будет хоть один случай, связанный с [заражением] в детских садах, то закроем. Или если диагноз ОРВИ будет поставлен больше 20 процентов воспитанников детского сада. Это обычная норма», – подчеркнул он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 18.03.20

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