Уральский медуниверситет переходит на дистанционное обучение

Уральский государственный медицинский университет переходит на дистанционное обучение, об этом сообщили в пресс-службе вуза. Как пояснили «Новому Дню», приказ ректора был подписан сегодня, он вступает в силу с завтрашнего дня.

«Все учебные занятия по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета переводятся в формат электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий с 19 марта 2020 года до особого распоряжения», – сообщили там. Между тем, сами будущие медики переживают, что им все равно придется заниматься очно, причем не в университетских корпусах, а в медучреждениях. «Начиная с четвертого курса, студенты учатся не в университете, а в больницах, у них лекций почти не бывает. Пока что информация, что ограничения коснутся только посещения инфекционных отделений, а так занятия в больницах продолжатся», – сказала «Новому Дню» студентка УГМУ. Однако, как сообщили агентству в вузе, приказ коснется и занятий старшекурсников, которые, как правило, проводятся не в учебных корпусах, а в медучреждениях. С завтрашнего дня все будут учиться дистанционно.

Екатеринбург, Москва, Екатерина Норсеева

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