В Екатеринбурге трактористы-уборщики нарушают ПДД

Жители Екатеринбурга жалуются на уборщиков. В редакцию РИА «Новый День» поступило несколько сообщений о том, что два дня подряд по центру уральской столицы ездят тракторы-чистельщики и, нарушая все правила дорожного движения, забрасывают грязью и снегом горожан, стоящих на тротуаре. Уже есть и первые скандалы.

У колледжа имени Ползунова тракторист чуть не наехал на пешехода, стоявшего и ждавшего зелёный сигнал светофора. В это время трактор со щётками ехал по тротуару и счищал грязь. Водитель транспортного средства кричал из кабины, что пешеходы, находящиеся на тротуаре, должны покинуть его и сойти на проезжую часть в лужу, потому что у тракториста, цитируем, «рабочий день». В это же самое время в колледж Ползунова входили и выходили студенты, но это водителя трактора вообще не волновало – в это время работали щетки, разбрасывающие грязь и снег.

«Новый День» просит мэрию Екатеринбурга разобраться в происходящем и принять меры по предотвращению хамства и нарушения ПДД со стороны водителей техники по уборке снега и грязи.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 18.03.20

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