Минстрой обвинил мэрию Екатеринбурга в затягивании строительства дорог и детсада в Академическом

Министр строительства Свердловской области Михаил Волков упрекнул администрацию Екатеринбурга в затягивании конкурсных процедур по поиску подрядчиков для строительства социально значимых объектов в микрорайоне Академическом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Михаил Волков заявил, что из федерального бюджета выделено более 1,8 млрд рублей на строительство 13 объектов в новых районах Екатеринбурга. Из них пять нужно начать строить в этом году – это один детский сад и четыре участка дорожной сети в Академическом. По его словам, если город будет затягивать с заключением муниципальных контрактов, то субсидии могут остаться неосвоенными, и тогда встанет вопрос об их перераспределении.

Глава города Александр Высокинский на это возразил, что конкурсные процедуры уже начаты, контракты будут заключены в начале апреля, а в конце апреля строители выйдут на площадки.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.03.20

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