Застройщики согласны строить арендное жилье в обмен на обнуление налога на имущество

Первый жилой комплекс, заселенный только арендаторами, появится в Екатеринбурге в 2023 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании областного правительства директор ООО «Брусника. Екатеринбург» Сергей Антонов. По его словам, компания уже получила разрешение на строительство жилого комплекса в квартале улиц Фурманова – Московская – Шаумяна. Планируется построить около 400 квартир, все их будут сдавать в долгосрочную аренду. Пока предполагаемая цена аренды в этом комплексе – 700 рублей за квадратный метр в месяц. Квартиры будут соответствовать комфорт-классу.

При этом Антонов заявил, что в таком проекте остро стоит вопрос окупаемости, поэтому попросил правительство рассмотреть вопрос о предоставлении строителям арендного жилья нулевой ставки по налогу на имущество. Эту идею поддержал первый замгубернатора Алексей Орлов.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский строительство арендного жилья также приветствовал, но отметил, что надо продумать механизм привязки жильцов арендных домов к детским и медицинским учреждениям.

Напомним, впервые о строительстве жилья такого типа свердловские чиновники заговорили еще в 2013 году. Тогда обитатели «белого дома» признали, что для строительства арендного жилья так, чтобы оно было выгодно и застройщику, и конечному потребителю, нет условий. В частности, об этом нашему агентству говорил тогдашний глава регионального кабмина Денис Паслер. Он отметил, что требуется снижение налоговой нагрузки (на имущество) для инвесторов таких проектов, снижение стоимости земельных участков под строительство доходных домов. Первый пилотный проект – строительство двух арендных домов в Каменске-Уральском – так и не был реализован. Добавим, тогда речь шла о жилье экономкласса.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.03.20

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