Девелоперы прогнозируют повышение цен на жилье бизнес- и элит-класса

Эксперты рынка новостроек прогнозируют скорое повышение цен на недвижимость, а потому советуют покупателям не откладывать покупку недвижимости. Падение цен на нефть и обвал рубля неминуемо повлияет на строительную отрасль. В том числе произойдет и рост цен в сегменте новостроек класса «бизнес». Об этом «Новому Дню» рассказал руководитель отдела продаж компании «Форум-групп» Роман Полицинский. «Для тех, кто хочет выгодно инвестировать в недвижимость или давно думал о приобретении жилья классов «бизнес», «элит» – сейчас хорошее время. Строительный сектор очень быстро и чувствительно реагирует на валютные колебания. А при строительстве объектов в высокой ценовой нише активно применяются импортные. В процессе строительства наших жилых кварталов «Форум Сити», «Александровский сад» мы используем элементы отделки, фасадные материалы, инженерное оборудование производства стран Европы и Америки. Поэтому повышение курса валют, безусловно, повлечет рост стоимости этих материалов, а значит, и себестоимость строительства также увеличится. Это неизбежно и касается всех застройщиков, которые строят объекты в этом ценовом сегменте», – рассказал эксперт.

Впрочем, по его словам, квадратный метр не подскочит в цене резко – если говорить о первом жилом квартале «Форум Сити», то он находится на завершающей стадии, поэтому все циклы производства закончены, материалы были закуплены ранее и цены на квартиры первой очереди не изменятся. «По следующим очередям часть контрактов закрыты, но какие-то находятся на стадии подписания, и там уже вероятен рост цен на те или иные материалы, а значит, и повышение себестоимости проекта. Этого можно ожидать уже к началу лета текущего года», – сказал собеседник агентства.

Кроме того, эксперты ожидают рост стоимости ипотеки – не исключено, что на завтрашнем заседании правления ЦБ РФ будет принято решение о повышении процентной ставки. Это отразится, в основном, на цене недвижимости сегмента «эконом». «В районе Солнечный почти половина квартир приобретается с участием ипотеки. Компания «Форум-групп» ведет строительство трех жилых домов в районе Солнечный, и нашим клиентам мы советуем поторопиться с подачей заявки на ипотечный кредит, чтобы успеть воспользоваться пока еще достаточно привлекательными предложениями по ипотечным ставкам», – добавил Полицинский.

Екатеринбург, Елена Сычева

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