В Екатеринбурге в обход запрета на массовые мероприятия пройдет концерт шведских металлистов Sabaton

Организаторы приняли решение не отменять концерт металл-группы Sabaton, который состоится сегодня вечером в «Телеклубе». Судя по тому, что все билеты на мероприятие проданы, на площадке соберется более тысячи человек. «Организаторы берут на себя всю ответственность», – сообщают на площадке.

Напомним, со вчерашнего дня по указу губернатора Свердловской области в регионе запрещено устраивать массовые мероприятия с участием более 50 человек. В Екатеринбурге уже закрыты многие театры и музеи. Сегодня отменены концерты Валерия Меладзе, «Ночных снайперов» и других исполнителей. Но есть и исключения.

Как стало известно РИА «Новый День», сегодня с участием более тысячи человек пройдет концерт шведской группы Sabaton в «Телеклубе». По информации из анонса, Sabaton – одна из самых востребованных групп современной метал-сцены. Организаторы – концертное агентство Spika Concert Agency – решили не отменять мероприятие в последний момент и устроить его на свой страх и риск. Все билеты на концерт были распроданы еще в феврале.

В социальных сетях группы мероприятия тут же стали закрытыми – только для участников. И там выложена следующая информация: «В соответствии с п.7 Указа Губернатора Свердловской области №100-УГ от 18.03.2020г. Организатор принимает на себя обязательства по осуществлению мероприятий по усилению режима текущей дезинфекции. 19.03.2020г. До 19:00 будет проведена полная дезинфекция всего помещения специализированной службой. Дополнительно клуб будет снабжен достаточным количеством санитайзеров. Если вы чувствуете недомогание, убедительная просьба воздержаться от посещения мероприятия», – говорится в сообщении в группе «Sabaton // 19.03.2020 // Екатеринбург» «ВКонтакте».

В комментариях многие участники сообщества называют поступок организаторов безответственным. Не все, у кого куплены билеты, собираются идти на концерт.

В «Телеклубе» по телефону сообщили, что только предоставляют площадку. По московским телефонам Spika Concert Agency никто не отвечает.

Добавим, что Sabaton устроил большой концертный тур по России. После Екатеринбурга они отправятся в Уфу, Самару, Волгоград и другие города.

Остальные концерты, которые должны были пройти в «Телеклубе» в марте-апреле, организаторы сейчас переносят на другие даты. Уже известно, что Леша Свик выступит 21 ноября, Ghostemane – 27 ноября, Дельфин и Нейромонах Феофан – 16 октября (в разных клубах) и так далее. На согласовании новой даты находятся и другие концерты и шоу.

Между тем в правительстве Свердловской области сообщили, что знают о фактах отступления от выполнения указа.

«К сожалению, есть те, кто хочет отступить от ограничений. В основном это касается клубов, театров. Мы сейчас разбираемся с фактом, когда выясняется, что в «Телеклубе» проводится концерт, где явно больше 50 человек будет», – заявил сегодня на пресс-конференции заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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