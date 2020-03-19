В Свердловской области впервые возбудили уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии»

Свердловский криминальный авторитет стал фигурантом уголовного дела по статье о занятии высшего положения в ОПГ

В отношении «смотрящего» за Верхней Салдой Владимира Кузнецова, задержанного в конце февраля оперативниками свердловского ОБОП по подозрению в мошенничестве, возбуждено новое уголовное дело. Как стало известно «Вечерним Ведомостям», Главным следственным управлением регионального ГУ МВД возбуждено уголовное дело по ст.210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Данная статья была введена год назад и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

По версии следствия, на протяжении длительного времени Владимир Кузнецов занимает высшее доминирующее положение в преступной иерархии в Верхней Салде, формируя у населения мнение о его принадлежности к криминальной среде.

В настоящее время он задержан и находится в СИЗО.

Кузнецов был задержан 26 февраля 2020 года. По данным veved.ru, члены группы Кузнецова входили в контакт с собственниками квартир, имеющих большую задолженность за коммунальные услуги. Это были как хронические алкоголики, так и люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, инвалиды. Впоследствии квартиры оказывались в собственности участников группы, а бывшие владельцы оставались ни с чем.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 19.03.20

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