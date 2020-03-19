Прибыль предприятий упала – главным кормильцем области стали рядовые граждане

В январе-феврале 2020 года основным источником дохода бюджета Свердловской области стал НДФЛ – около 51 процента от всех поступлений. Налог на прибыль организаций составил около 30 процентов, хотя в прошлом году приближался к 40 процентам.

Об этом рассказал «Новому Дню» председатель комитета заксобрания по бюджету Владимир Терешков. «Экономика меняется. Да, будет сложный период, где-то до осени, доходы промышленных предприятий будут снижаться. На прошлой неделе на лондонской бирже цветные металлы, медь, упали на 25 пунктов, чёрные металлы – на 16. Конечно, это скажется на экономике области», – сказал депутат, но выразил надежду, что «это ненадолго».

По его словам, бюджету должно помочь то, что в прошлом году усиленно принимались меры по повышению средней зарплаты по области, таким образом, поддержкой бюджета станет НДФЛ.

Однако Терешков не исключил, что в случае дальнейшего ухудшения экономической ситуации придётся приостанавливать выполнение каких-то бюджетных обязательств – в основном, по капитальным вложениям. Каким именно, он не сказал, так как до этого еще не дошло, но, как и в годы предыдущих кризисов, заверил, что все социальные обязательства будут выполнены.

Следует добавить, что уже в ближайшее время будет принят областной закон, продиктованный январским поручением президента, – о пособиях детям от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей. Согласно пояснительной записке к законопроекту, только в 2020 году на эти цели потребуется около 14,5 млрд рублей из областного бюджета и около 29 млрд – из федерального. Какие проекты урежут ради этого, пока остается только догадываться.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.03.20

Церковь советует жечь ладан, чтобы обеззаразить дом. / В Свердловской области впервые возбудили уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». / СОСПП: у предприятий нет больших проблем с поставками из-за закрытия границ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»