Новых обсерваций для пациентов с подозрением на коронавирус открывать не будут

В Екатеринбурге пока не планируют открывать новые обсервации для пациентов с подозрением на коронавирус или тех, кто прибыл из неблагополучных стран. «Это решение оперативного штаба на уровне губернатора. Мощностей ГКБ № 40 должно быть достаточно», – сказали «Новому Дню»в пресс-службе горздрава Екатеринбурга.

Там рассказали, что с 19 марта до особого распоряжения все койки инфекционного корпуса 40-й больницы готовы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-2019, за исключением второго поста четвертого инфекционного отделения. «Все пациенты с кишечной инфекцией, вирусными гепатитами получают необходимую медицинскую помощь в гастроэнтерологическом отделении ГКБ № 40, пациенты с нейроинфекцией – в неврологическом отделении», – сказали в управлении здравоохранения.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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