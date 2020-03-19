Екатеринбуржцу подкинули датчик слежения в BMW X5 (ВИДЕО)

Екатеринбуржец нашел на своем BMW X5 GPS-трекер. Об этом мужчина рассказал на своей странице в фейсбуке. Динар Сагдеев пояснил «Новому Дню», что датчик слежения он обнаружил 17 марта. В тот день он находился на работе, а автомобиль стоял на парковке у автомагазина.

Уралец обнаружил датчик слежение в своем BMW X5

«Покупатель и владелец магазина автозапчастей рассказали мне, что некий человек криминальной внешности лежал на снегу возле моей машины и производил какие-то манипуляции возле заднего бампера. Затем мужчина сел в автомобиль «Тойота Авенсис» и уехал. Я вышел, осмотрел машину, но ничего не обнаружил. Я решил заехать на подъемник. Мы подняли машину, посмотрели под задним бампером и нашли там датчик слежения», – говорит Динар.

С его слов, в центре заднего бампера есть полость, куда и был спрятан трекер. Владелец внедорожника обратился в полицию. «Владелицу «Тойоты Авенсис» сразу установили. Она из Асбеста, машина тоже оттуда. Полицейские позвонили женщине при мне. Она сказала, что продала машину, но не помнит, когда. Она бросила трубку, и потом до нее уже не смогли дозвониться», – рассказал владелец BMW.

Впрочем, первым делом правоохранители выдвинули версию, что за Динаром следит жена. Мужчина поговорил с супругой и выяснил, что это не так. «Я считаю, что это была попытка кражи автомобиля. Они решили просто проследить, как я передвигаюсь, какие делаю остановки, чтобы в дальнейшем украсть автомобиль. Автомобиль не новый. Скорее всего, его хотели угнать на запчасти», – предполагает мужчина. Уголовное и административное дело пока не возбудили, а только провели проверку по факту появления следящего устройства в авто.

В полиции не смогли оперативно предоставить комментарий по данному инциденту.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 19.03.20

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