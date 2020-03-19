На Уралмаше не стали закрывать на карантин школу для глухих детей

Школа-интернат №13 для слабослышащих детей продолжает работать в обычном режиме, несмотря на карантинные меры в Екатеринбурге. Мама одной из учениц пожаловалась в социальных сетях, что боится отпускать дочь на учебу. Но в случае пропуска учителя требуют писать заявление, что родители берут на себя ответственность за усвоение школьной программы.

Директор школы Татьяна Щербакова пояснила «Новому Дню», что образовательное учреждение находится в муниципальном подчинении и работает в соответствии с тем постановлением, что приняли городские власти о карантине. По ее словам, каждый родитель по желанию может перевести ребенка на дистанционное обучение, для этого и требуется заполнить специальное заявление. К сегодняшнему дню на такой формат перешли 8 детей.

«Мы никому не отказали, кто заявлялся», – отметила собеседница агентства. Всего в школе обучаются 225 учеников. «Нужно понимать, что у нас учатся 92 слабослышащих ребенка со всей Свердловской области. Для этих детей есть адаптированные программы обучения. Часть учеников проживают в интернате на территории школы. Не каждый родитель сможет дать им дистанционное обучение. Поэтому школа работает, на карантин мы уйдем, если будет больше 30% заболевших детей, как предписывает Роспотребнадзор. Сейчас заболеваемость меньше 10%», – рассказала Татьяна Щербакова. Напомним, карантин в школах Екатеринбурга введен с 17 марта.

Департамент образования направил все руководителям муниципальных школ рекомендации по возможности перевести учеников на дистанционное обучение. При этом детсады работают в штатном режиме.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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