Областная счетная палата сможет проверять бюджеты муниципалитетов

Комитет заксобрания по бюджету одобрил законопроект о расширении полномочий областной Счетной палаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в случае принятия этого закона муниципальные думы смогут заключать с ней соглашение, передающее ей полномочия по осуществлению внешнего контроля над финансами данного муниципалитета. Муниципальная дума, принявшая такое решение, должна направить в областную Счетную палату свое предложение не позднее 1 мая года, предшествующего началу такого сотрудничества. Заключение такого соглашения не обязательно, право принятия решения остается за муниципалитетом. Но есть мнение, что контрольно-счетные органы в муниципалитетах не всегда справляются со своей работой.

«Как правило, там сидят девочки 20 лет из числа родственниц главы. Годик посидят – и улетят, потому что зарплаты там максимум 15 тысяч. Никакого опыта, ошибок масса. Но если с главой хорошие отношения – все будет хорошо. Если нехорошие – будут «покусывать». Областная счетная палата всегда выявляет в муниципальных бюджетах недостатки. Но что толку? Я вообще когда-то предлагал расширить число аудиторов областной Счетной палаты до числа муниципалитетов, а муниципальные – упразднить. Но меня не послушали», – прокомментировал депутат Вячеслав Вегнер.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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