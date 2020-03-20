Сотрудники ФСБ раскрыли банду наркоторговцев, которые делали закладки у Волчихи

Сотрудники свердловского УФСБ при силовой поддержке ОМОН задержали четырех участников шайки, сбывавший наркотики на территории Екатеринбурга.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ, злоумышленники закопали закладки с наркотиками в районе коллективных садов недалеко от горы Волчиха.

Дома у задержанных, обнаружены и изъяты полимерные свертки с наркотическим средством α-пирролидиновалерофенон (α-PVP), являющегося производным наркотического средства N-метилэфедрон, мефедрон, каннабис (марихуана). Общая масса изъятых веществ составила более 2 килограммов.

Возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

Екатеринбург, Первоуральск, Евгения Вирачева

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