Екатеринбургский зоопарк закрылся на карантин, но не полностью

С 20 марта Екатеринбургский зоопарк переходит на особый режим работы в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе зоопарка, с сегодняшнего дня закрыты для посещения все крытые павильоны зоопарка (где обитают животные из теплых стран) и отменены все массовые мероприятия – показательные кормления, тематические дни, праздники; прекращена образовательная деятельность – занятия в кружке юных биологов зоопарка и занятия с использованием прирученных животных.

В связи с ограничением количества доступных экспозиций снижена цена на входные билеты – взрослый – 100 рублей, детский – 50 рублей.

Для осмотра доступны открытые вольеры с медведями, тиграми, крупными хищными птицами, выдрами и вольеры хищников умеренных широт (рыси, леопарды, волки, и другие).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.03.20

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