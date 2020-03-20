Владельцы ТЦ выселяют немузей мусора – отсортированные отходы туда носили сотни горожан

Проект «Немузей мусора», который помогает горожанам сортировать отходы и принимает то, что не сдать ни в один пункт приема вторсырья (например, упаковку тетрапак), вынужден освободить помещение в торговом центре «Успенский». Об этом рассказали сами организаторы проекта. «ТЦ «Успенский» отказал сегодня без предупреждения в аренде, наше помещение сдается по более выгодной цене студии парикмахеров. У нас есть месяц, но мы физически и морально не готовы», – рассказали представители «Немузея мусора».

По их словам, есть два сценария развития событий. «Первый – мы закрываем проект, оставляя на улице людей и неся колоссальные убытки. В непростой период карантина мы не сможем финансово перенести переезд. Второй – случится чудо и появится помещение, в которое мы сможем переехать», – сказали в «Немузее мусора».

Горожане, которые приносили сюда отсортированные отходы, огорчены – они требуют привлечь внимание властей к проблеме. «Нам же всем нужна еще одна парикмахерская. Надо написать министру природных ресурсов Свердловской области Кузнецову, у нас вообще-то в стране национальный проект «Экология», министерство просто обязано помочь и посодействовать», – предположила Александра Карпушина.

Екатеринбуржцы предлагают обратиться к мэру Александру Высокинскому, чей офис как раз находится по соседству. «Нужный проект. Может, обратиться к главе администрации? Под такое полезное дело, может, есть у них муниципальное помещение в аренду? Я готова поставить подпись в вашу защиту, даже скинуться», – написала Наталья Сорокина.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.03.20

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