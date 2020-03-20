Из-за коронавируса депутаты заксо проведут заседание без журналистов

Ближайшее заседание свердловского областного заксобрания, назначенное на вторник, 24 марта, пройдет без традиционного присутствия журналистов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксо, это связано с указом губернатора Евгения Куйвашева о защите населения от коронавирусной инфекции. Напомним, Куйвашев запретил массовые мероприятия численностью более 50 человек.

Представителям СМИ и всем заинтересованным жителям области предлагают смотреть трансляцию заседания на YouTube-канале заксо. Кроме того, журналисты могут прислать по электронной почте свои вопросы, связанные с повесткой заседания, и в заксобрании обещают ответить на них во время брифинга в перерыве заседания.

Напомним, согласно областному закону, в свердловском заксобрании должно быть ровно 50 депутатов (25 от одномандатных округов и 25 – от политических партий). Фактически сейчас их 49 (один скончался в прошлом году). Кроме того, на заседании, как правило, отсутствуют от трех до пяти народных избранников. С другой стороны, в заседании принимают участие сотрудники аппарата заксо и приглашенные, чаще всего – из числа министров. Также на ближайшем заседании выступят с докладами уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам предпринимателей Елена Артюх, уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков. Поэтому не исключено, что в зале заседаний все-таки будет больше 50 человек.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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