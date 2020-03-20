В Свердловской области ожидается снегопад и морозы до -18

В ближайшие выходные на Средний Урал вернется зима. По данным Гидрометцентра России, перемещающийся на восток атлантический циклон принесет с собой осадки и сильный ветер.

Уже к вечеру пятницы в регионе похолодает, местами пройдет мокрый снег с дождем, а порывы ветра могут достигать до 17 м/с. В субботу снег продолжит идти, на дорогах ожидается гололедица. Температура днем составит -2…+3 градуса, ночью от -2 до -7.

Самым холодным днем станет воскресенье, 22 марта. В Свердловской области ночью при прояснениях возможны морозы до -18 градусов, днем температура будет держаться около -5. Прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с, местами небольшой снег.

В Екатеринбурге будет немного теплее: днем температура составит 1-3 градуса мороза, ночью опустится до -7.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 20.03.20

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