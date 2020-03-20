В Академическом создали граффити с дополненной реальностью (ФОТО, ВИДЕО)

В Академическом появилась виртуальная спортивная площадка, где можно поиграть в теннис, футбол, баскетбол. Во дворе нового квартала «Близкий» нарисовали граффити с изображением спортсменов, которое «оживает» при использовании специально разработанного мобильного приложения «Близкий AR».

Стена дополненной реальности в Академическом

«Академический – район молодой, здесь живет много семей с детьми, молодежи, поэтому при проектировании мы уделяем большое внимание возможностям для отдыха, прогулок, развлечений. Нам интересно экспериментировать и искать решения, которые придутся по душе нашим покупателям, удивят, сделают жизнь комфортнее и интереснее» – рассказал генеральный директор АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин.

Чтобы запустить игру, надо скачать приложение «Близкий AR» по QR-коду или найти его в Google Play Market или App Store. Играть можно одному или устроить соревнование с друзьями, счет, который заработал игрок, сохраняется в списке рекордсменов.

«Дополненная реальность все чаще используется компаниями как инструмент взаимодействия пользователя с пространством, новый способ взаимодействия с виртуальным контентом. Современные дети, молодежь увлечены технологическими новинками, они любопытны и азартны. Возможности нового приложения позволяют не сидеть дома в телефоне или планшете, а гулять на улице, двигаться, общаться с друзьями и осваивать технические новинки», – прокомментировал разработчик Евгений Кришталь. К слову, после AR-спорта перейти к реальному просто – в этом же дворе оборудованы современные спортивные площадки, доступные всем.

Местные жители уже тестируют виртуальную реальность в «Академическом», наша съемочная бригада присоединилась к ним. Как это выглядит, смотрите на видео.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 20.03.20

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