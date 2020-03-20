На туррынке ждут банкротств и массового сокращения работников, меры поддержки помогут не всем

На туристическом рынке России из-за коронавируса и скачка курса зарубежных валют сложилась ситуация, которой никогда еще в отрасли не было. Страны закрыты, деньги контрагентам и отелям заплачены, и пока их вернуть не получается. Туроператоры тратятся на вывоз туристов из закрывающихся стран, а компенсировать свои расходы ничем не могут – новых продаж просто нет. С рынка уже начали уходить монооператоры. И это только начало, считают эксперты. Кризис 2020 года рискуют не пережить даже представители «большой семерки».

Кто ушел с рынка

Первыми с рынка предсказуемо уходят туроператоры, которые специализировались на конкретных направлениях. Сейчас вылеты во многие страны невозможны, и компании просто не могут продолжать деятельность, поскольку отправлять туристов некуда, а на работу внутри России у них нет денег.

Так, накануне о приостановке деятельности сообщил «Индиго-тур», который специализировался исключительно на поездках в Индию. В сообщении на сайте компании говорится, что она не имеет возможности «обеспечивать исполнение обязательств по реализации всех наших турпродуктов»: «Ограничения на въезд всех иностранных туристов были введены в Индии с 13 марта, в Бутане с 06 марта 2020 года, а по последней информации, и в Непале с 15 марта 2020 года. К сожалению, обеспечить посещение данных стран по всем заключенным договорам мы теперь не имеем возможности».

Фингарантии «Индиго-тур» были застрахованы в компании «Гелиос» на сумму 10 миллионов рублей. Этого, по информации на сайте, должно хватить на возврат денег всем туристам. Теперь им нужно обращаться в страховую.

Еще раньше все свои программы приостановил оператор по Вьетнаму Vinpearl Travel. Он вышел на рынок только в 2020 году и предлагал туры из Москвы. Но теперь страна запретила въезд россиянам и туроператор попросту не может оказывать услуги. При этом офис Vinpearl Travel в Москве пока продолжает работать, о банкротстве речи не идет. Турагенты сообщают, что поставщик уже вернул деньги части туристов и принимает решения очень быстро.

Кто следующий?

На туристическом рынке началась массовая истерия. Накануне стало известно, что туроператоры объявили о вводе стопроцентных штрафов за аннуляции любых заявок. В приватных разговорах сотрудники компаний поясняют: это делается для того, чтобы туроператоры оставались на плаву. Если сейчас изъять из оборота средства, внесенные туристами, то у них просто не останется ничего – тогда с рынка уйдут все.

Но даже этих оборотных денег вряд ли хватит на то, чтобы выполнить все обязательства, считают эксперты. Без поддержки государства с рынка уйдут даже самые крупные игроки – из так называемой большой семерки, в которую входят операторы с массовыми направлениями по всему миру.

«Конечно, сложно сказать, кого какая судьба ожидает. Но совершенно точно ряд операторов – в том числе и монооператоры, и крупные – с дистанции сойдут. Все обязательства они выполнить не смогут или не захотят, – считает руководитель регионального отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Сейчас туротрасль ставит перед государством ряд вопросов по мерам поддержки. На мой взгляд, в закон «О туристской деятельности нужно» срочно вводить понятие форс-мажора, к которому относится и закрытие стран. Тогда туроператоры должны будут выплатить туристам деньги за вычетом реально понесенных расходов. Я боюсь, что если этого сделано не будет, то часть туроператоров, у которых основные активы находятся за рубежом, просто воспользуются ситуацией, обанкротятся и выведут часть денег за рубеж».

В таком случае репутационный ущерб туризму будет нанесен колоссальный, считает эксперт. И тогда даже после кризиса еще нескоро туррынок восстановится.

Ассоциация туроператоров России тоже говорит о грядущих банкротствах, поскольку страховщики начали массово отказывать туроператорам в страховании. Без наличия застрахованных фингарантий туроператор автоматически становится банкротом и не может продолжать работу. Сегодня АТОР опубликовала на своем сайте письмо на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, подписанное первым вице-президентом АТОР Владимиром Канторовичем. Ассоциация обращается с просьбой разрешить кризисную ситуацию, сложившуюся сейчас со страхованием финансовой ответственности туроператоров.

«По данным АТОР, сейчас из 535 туроператоров, занимающихся выездным туризмом, 357 имеют минимальный размер финобеспечения в виде страховки в размере 10 млн рублей, 139 компаний – в размере 50 млн рублей. Только 39 туроператоров имеют страховку в размере, превышающем 50 млн рублей. В целом в настоящее время суммарный объем финансовой ответственности туроператоров перед потребителями, обеспеченной страховыми договорами, составляет более 23 млрд рублей», – говорится в письме.

При этом в ситуации распространения коронавируса и закрытия стран страховые компании начали массово отказывать туроператорам в страховании, говорится в сообщении АТОР. Ассоциация туроператоров просит главу ЦБ разрешить сложившуюся ситуацию с финансовым обеспечением туроператорского сообщества «путем предоставления необходимой поддержки страховым компаниям, стимулирующей их продлить действующие договоры страхования финансовой ответственности туроператоров перед потребителями».

Какие меры приняло государство

На данный момент правительство России предлагает предоставить туристической и авиаотрасли отсрочку по налоговым и страховым взносам до 1 мая. Поручение уже дано ФНС. Минфин должен разработать законопроект, который позволит отказаться от пени и даст основание для получения отсрочки по уплате налогов без начисления процентов. Еще один законопроект должно разработать Минэкономразвития. Предполагается, что туроператоры смогут воспользоваться мораторием на подачу заявлений о банкротстве. Как пишет «Газета.ru», премьер-министр РФ Михаил Мишустин рекомендовал ФНС «отложить до 1 мая 2020 года сроки подачи заявлений о банкротстве в отношении лиц, имеющих задолженность <...> в случаях, если по ним ранее не возбуждено дело о банкротстве».

И, наконец, еще одна мера поддержки, которая может спасти турбизнес от полного краха, – доступ к фондам персональной ответственности, которые туроператоры копили на счетах «Турпомощи» в последние годы. Сейчас поправки к закону «Об основах туристской деятельности» внесены на рассмотрение правительством России. В случае их принятия туроператоры смогут выплачивать деньги за несостоявшиеся туры (в случае закрытия границ той или иной страной) не из текущих средств, а из средств фонда. Сейчас же эти средства хранятся на счетах для выплаты туристам в случае банкротства тех или иных туроператоров.

Добавим, что сегодня уже было принято одно решение по «Турпомощи». Операторам разрешили в этом году пополнить фонды символической суммой – уплата составит всего 1 рубль. Распоряжение подписано премьер-министром.

А что с розницей?

Туроператоры – это только малая часть всего турбизнеса России. Они формируют пакеты, которые затем продают десятки тысяч турагентств по всей стране. И, конечно, розницу ждут глобальные сокращения.

«На сегодняшний момент можно предположить, что первая волна кризиса сократит розницу на 50%. Возможно, речь не будет идти об увольнениях. Часть сотрудников уйдут в неоплачиваемые отпуска, часть переведут на неполный день. Но совершенно очевидно, что агентства не смогут платить зарплату и держать штат, когда продавать на рынке нечего. Будет ли вторая волна сокращений, зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом и долго ли продлится кризис, вызванный ростом курса валют. Мы этого предсказать не можем, поэтому о каком-то планировании речи не идет», – рассказал Михаил Мальцев.

«Новый День» на условиях анонимности поговорил с сотрудниками ряда агентств Екатеринбурга. Менеджеры говорят, что пока они работают 24 часа в сутки 7 дней в неделю. И делают это не то что бесплатно – себе в убыток. У всех были десятки клиентов, туры которых отменились в последние недели. Основная работа агентов сейчас – аннулировать туры и требовать от туроператоров возврата денег. Либо уговаривать туристов не паниковать и оставить средства на депозитах, чтобы отдохнуть позднее. Когда все поездки будут аннулированы, многие действительно ждут сокращений.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

Екатеринбург, Москва. Другие новости 20.03.20

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