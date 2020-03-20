Уральское ГУ Центробанка: коронавирус вызвал к жизни новые виды мошенничества

Уральское главное управление Банка России и областной минфин предупреждают, что на фоне паники, вызванной вспышкой коронавируса, могут активизироваться интернет-мошенники, сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики.

«Мошенники маскируются под официальные организации, их легенды могут быть самыми разными: например, в письмах от имени Всемирной организации здравоохранения они предлагают перейти по ссылке и узнать о «самых эффективных мерах защиты от инфекции». В иных случаях авторы сообщений предлагают поддержать «разработку вакцины от коронавируса», призывают делать пожертвования для помощи заболевшим. Махинаторы также предлагают купить медицинские маски, супердезинфицирующие средства, вакцину и даже амулеты, которые защищают от болезни. В действительности обманщики используют ситуацию в своих интересах», – подчеркивает начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов.

Главная цель злоумышленников – украсть деньги с карты либо получить доступ к персональным данным, сообщениям и банковским приложениям своей жертвы. Чтобы не попасться на уловки преступников, необходимо соблюдать правила кибергигиены. Они похожи на те, что необходимо соблюдать для сохранения здоровья.

Вот пять главных:

– Доверяйте только надежным источникам информации.

– Установите на все свои устройства антивирус и регулярно обновляйте его.

– Воздержитесь от лишних контактов. Никогда не переходите по ссылкам из писем незнакомых отправителей.

– Пользуйтесь «одноразовыми» средствами. Заведите отдельную карту для онлайн-платежей и кладите на нее нужную сумму непосредственно перед покупкой.

– Вовремя обращайтесь к специалистам. Если злоумышленники уже получили данные вашей карты, немедленно заблокируйте ее.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.03.20

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