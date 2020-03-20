Удаленка с огоньком: уральцы стали скупать товары для взрослых

Жители Екатеринбурга стали покупать больше товаров для взрослых в интернете. Объем заказанных интим-продуктов вырос на 340% к последнему году. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные компании Ozon. Аналитики сервиса отметили, что традиционного спада продаж после гендерных праздников не произошло – спрос такой же, как на Валентинов день, 23 Февраля и 8 Марта. В компании предположили, что это связано с переходом уральцев на удаленку, так как пик продаж пришелся на конец прошлой недели и начало нынешней, когда многие работодатели стали переводить сотрудников на дистанционную работу.

«В первую очередь екатеринбуржцы запаслись презервативами и лубрикантами – продажи выросли на 158% и 140% относительно прошлого года, причем в 40% заказов клиенты Ozon добавляют по 3-5 упаковки. Продажи эротического белья и костюмов для игр за последнюю неделю выросли на 120% год к году, и если на День Святого Валентина чаще всего покупали красное кружевное белье, то сейчас – платья-неглиже, продажи которых выросли в два раза год к году. Продажи эротических игр выросли на 83% год к году, чаще всего покупают эротические карты с заданиями», – сообщило издание.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.03.20

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