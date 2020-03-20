В Екатеринбурге полностью закроют кинотеатры и детские зоны в торговых центрах

В Екатеринбурге вводятся дополнительные ограничения в связи с распространением коронавируса – в торговых центрах закроют детские зоны и кинотеатры. По информации регионального оперативного штаба, в городе по-прежнему шесть подтвержденных случаев коронавируса. Однако традиционно о новых случаях сообщают на федеральном уровне – от них информация еще не поступала.

Только что заместитель губернатора Павел Креков рассказал, как идет лечение тех, кто попал с коронавирусом в больницу 40. «Двое уже находились в лечебном учреждении и там им поставили диагноз. Они приехали из стран повышенной опасности и имели признаки ОРВИ. У них взяли анализы, определили круг общения. У всех состояние удовлетворительное, серьезного опасения нет. Та больная, которая первая была госпитализирована (имеется в виду первая пациентка, у которой подтвердился диагноз – прим. НД), поправляется, но она и поступила в легком состоянии», – прокомментировал Креков. Установлены 760 человек, которые контактировали с заболевшими, 14 из них госпитализированы.

Креков отметил, что будут проверять всех, кто возвращается из-за границы, для этого понадобятся дополнительные ресурсы, в том числе волонтерские. По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрия Козловских, всех приезжающих из стран Евросоюза будут проверять на коронавирус. Вводятся новые ограничения: закроют детские игровые зоны в ТЦ, прекратятся киносеансы даже с численностью до 50 человек. Завтра мэр Екатеринбурга Александр Высокинский проведет объезд по объектам общественного транспорта – проверит, как идет обработка дезрастворами. В ближайшее время закупят стационарные тепловизоры, которые в первую очередь поставят на вокзале и в аэропорту – сейчас такое устройство проверяется на одном из крупных предприятий, определяется, не создает ли он «пробки». Кроме того, возможно, в ближайшее время региональный штаб все-таки начнет публиковать данные о рейсах, на которых в Екатеринбург вернулись заболевшие.

О первом случае коронавируса в Екатеринбурге власти официально сообщили 17 марта, заболела девушка, вернувшаяся из путешествия по Европе, в том числе, по Италии. Вчера заболевание подтвердилось еще у пятерых человек, они вернулись из Австрии, Германии, Испании, Франции.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.03.20

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