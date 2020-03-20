Власти обещали опубликовать номера рейсов, на которых прилетели заболевшие коронавирусом

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил на брифинге в пятницу, что, возможно, вскоре областной штаб опубликует номера рейсов, которыми прибыли в Екатеринбург граждане, у которых подтвердился коронавирус.

Просьбу о публикации рейсов журналисты озвучивали представителям властей еще несколько дней назад. Сегодня корреспондент «Нового Дня» повторил этот вопрос на встрече Крекова с журналистами. Дело в том, что сотни екатеринбуржцев, находящихся сейчас под наблюдением, не знают – летели они в одном самолете с больным человеком или нет, что вызывает у них панику. Добавим, что московский штаб по коронавирусу этой информации не скрывает. Креков предположил, что это связано с тем, что в столице воздушный трафик гораздо больше, но все же обещал подумать над нашим предложением. «Возможно, ваша мечта исполнится», – сказал он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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